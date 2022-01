[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 온라인 라이브쇼핑 플랫폼으로서의 비전과 사업역량 강화를 위해 사명을 신세계라이브쇼핑으로 변경한다고 21일 밝혔다.

현재 신세계라이브쇼핑은 T커머스 기반의 TV 방송 외에도 온라인 및 모바일 라이브 방송을 통한 판매를 함께 운영하고 있다.

신세계라이브쇼핑은 디지털 대전환 시대를 맞아 모바일 사업 및 디지털 플랫폼 1등 기업으로 도약한다는 계획이다.

신세계라이브쇼핑의 CI와 BI는 오는 6월경 변경될 예정이며, TV방송 및 모바일 방송에서 사용하는 채널명인 신세계쇼핑은 그대로 유지할 방침이다.

