문체부, 정부미술은행 맞춤형 작품 구입제도 시행…국회에 1호 전시

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 국립현대미술관 정부미술은행과 함께 정부미술은행 맞춤형 작품 구입제도를 시행한다고 21일 밝혔다.

정부미술은행은 정부 각 기관이 소유한 미술품을 전문적·체계적으로 관리하고 이를 미술문화 대중화 등에 활용하기 위해 2012년부터 시행중인 제도다. 그동안 공모와 추천을 통해 작품을 구입하거나 정부가 소유한 작품 중 특별한 관리가 필요한 작품을 심사를 통해 선정, 총 2500여점을 소장·관리하고 있다. 이 외에도 미술품 대부와 전시, 훼손 작품 복원 업무 등을 수행하고 있다.

이번에 새롭게 도입한 정부미술은행 맞춤형 작품 구입 제도는 미술품을 희망하는 기관이 전문가 상담을 통해 해당 기관의 역사성, 성격, 특성 등을 고려해 작품 전시를 돕는 게 골자다다. 지난해 시범사업으로 각 정부 기관의 수요를 조사하고 국회 본관 1층 로비를 선정해 공간과 작품에 관한 전문가로 구성된 구입심의를 통해 작품을 최종 선정했다. 그 결과 국회 로비라는 대중적 공간의 특성을 감안해 대중성과 예술성을 고루 갖춰 누구나 쉽게 감상할 수 있고 생태와 자연, 풍경을 소재로 밝은 느낌을 주는 김보희 작가의 작품 ‘투워즈’(Towards)를 전시하게 됐다.

문체부와 정부미술은행은 앞으로도 외교와 영접 등에서 상징적으로 활용할 수 있는 국가기관의 중요 장소에 품격있는 작품을 전시할 수 있도록 작품을 구입하고 소장 정부미술품을 대여할 계획이다. 상반기에는 맞춤형 작품 구입 제도 수요를 조사한다. 공간을 꾸미기 위한 작품 대여 신청은 상시 접수한다.

한편, 국립현대미술관은 미술 문화의 발전과 국내미술시장의 활성화를 위해 2005년부터 미술은행을 별도로 운영하고 있다. 미술은행은 정부미술은행과 달리 국가기관 이외에도 공공기관, 비영리기관 등에 소장품을 대여하고 비영리 목적의 행사에도 사회공헌을 위한 전시를 지원하고 있다.

문체부 관계자는 "그동안 정부미술은행이 예술성 높은 작품을 수집하기 위해 작품을 구입해 왔다면 이번 제도는 국가기관과 공간은 물론 미술품을 향유할 사람들의 특성을 적극적으로 반영했다는 점이 특징”이라며, “앞으로도 정부미술품을 활용해 한국미술을 널리 알리고 국격을 높이는 데 노력하겠다.”라고 밝혔다.

