박영선 "尹, 소상공인 생각하는 척만" vs 원희룡 "李는 지원금으로 매표"

이재명·윤석열 대선 후보 공약 두고 정책 토론

박영선 "MB때 실패한 디지털 전환, 李가 이룰 것"

원희룡 "文 정부, 내 집 마련 욕망 죄악시"

[아시아경제 임주형 기자] 박영선 더불어민주당 선거대책위원회 디지털대전환위원장과 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 여야 대선 후보의 정책들을 두고 설전을 펼쳤다. 이재명 민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보를 대신해 일대일 정책 토론을 벌인 것이다.

박 위원장과 원 본부장은 20일 MBC 시사 프로그램 '100분 토론'에 출연했다. 이날 두 사람은 디지털·소상공인 지원·부동산 등 다양한 정치 현안에 대해 치열한 공방을 주고받았다.

먼저 박 위원장은 이 후보의 '메타 정부' 정책을 강조하면서 "윤석열 후보는 '구글 정부'를 만들겠다고 하던 게 그게 뭐냐. 데이터를 미국 구글 본사에 넘기겠다는 건가"라고 꼬집었다.

이어 "이명박 정부 당시 클라우드 투자를 금지해 디지털 전환에 실패한 걸 문재인 정부가 그나마 50% 복구했다"라며 "아직 50% 남은 상태다. 이재명 정부는 속도를 더 내서 최초의 메타 정부를 만들려고 하는 것"이라고 강조했다.

이에 대해 원 본부장은 "우리는 세계 최고의 데이터 플랫폼 정부를 만들겠다는 것"이라며 "이재명 정부는 기본소득 정책을 하겠다는 것이냐, 말겠다는 것이냐"라고 응수했다.

그러면서 "인공지능(AI)의 발달로 일자리가 없어져서 기본소득을 주겠다고 하지 않았나"라며 "이 후보는 경기지사 때부터 경제부총리와 대통령을 겁박하면서 전국민 재난지원금을 주자며 이를 기본소득이라고 주장했다"라고 질타했다.

원 본부장은 "그게 반복되면서 수십조원의 재난지원금이 뿌려졌지만, 20~30조원대 손실보상금도 주지 못해 다시 추경하자고 야당마저 압박하는 상황"이라며 "전국민 재난지원금은 근본적으로 표를 (돈 주고) 사겠다는 것"이라고 꼬집었다.

반면 박 위원장은 윤 후보가 지난 2일 제안한 '예산 지출 구조조정을 통해 마련한 43조원으로 자영업자·소상공인 손실보상' 정책에 대해 비판했다. 그는 "이건 그림의 떡이다. 액수만 발표하고 지급은 되지 않는 것"이라며 "소상공인을 생각하는 척하는 악어의 눈물"이라고 주장했다.

그러면서 "메르스 사태 때 당시 (박근혜) 정부가 소상공인을 지원했느냐"라며 "문재인 정부 때 소상공인을 경제주체로 처음 인정하고 지원금이 나갔다"라고 강조했다.

두 사람은 부동산 정책에 대해서도 충돌했다. 원 본부장은 "문재인 정부 하의 종부세, 재산세, 취득세, 양도세는 거래는 막고 내 집 마련을 하려는 욕망을 죄악시한 것"이라며 "윤 후보는 수요와 공급의 원칙을 막지 않는 정상적인 거래가 이뤄지도록 하겠다는 게 원칙"이라고 했다.

그는 "박원순 서울시장이 9년간 재건축 재개발을 규제해 서울 집값이 폭등했다"라며 "서울의 노후화 주택을 재정비해 가격을 정상화할 것"이라고 덧붙였다.

이에 대해 박 위원장은 "문재인 정부의 부동산 정책 방향이 옳았다"라면서도 "너무 원칙적으로 적용되는 바람에 탄력적으로 운영했어야 했는데 성공하지 못했다. 대신 사과드린다"라고 말했다.

한편 이 후보와 윤 후보는 설 연휴 기간인 오는 30~31일 중 첫 TV토론을 진행할 예정이다. 민주당 국민의힘 협상단은 지난 19일 국회에서 만나 이같은 토론 일정에 합의했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr