[포토]동대문구사회복지협의회, 사랑의 쌀 500포 전달

[서울시 자치구 포토 뉴스]동대문구사회복지협의회, 설 맞아 20일 동대문구청 방문 1350만 원 상당 상주 삼백쌀 기탁...한국공인중개사협회 서울북부지부 성북구지회 따뜻한 겨울나기 성금 500만원 기탁...유동균 마포구청창 적십자 특별회비 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 20일 오전 11시30분 동대문구사회복지협의회(회장 박상종)가 민족 대명절 설을 맞아 어려운 이웃을 위해 사랑의 쌀을 전달했다고 밝혔다.

동대문구사회복지협의회는 설을 앞두고 사회적 거리두기 강화로 인해 어려운 시기를 보내고 있는 소외계층이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 상주 삼백쌀 10kg 500포(환가액 1350만 원)를 전달했다. 전달된 쌀은 동대문구 거주하는 저소득 가정에게 전달될 예정이다.

이날 전달식은 유덕열 동대문구청장과 박상종 동대문구사회복지협의회장을 비롯한 회장단 4명과 사무국장이 참석한 가운데 진행됐다.

전달식에 참석한 박상종 동대문구사회복지회협의회장은 “코로나로 어렵고 소외된 이웃들에게 더욱 혹독한 겨울이지만 밥심(心)으로 따뜻한 새해를 맞으시길 소망한다”고 전했다.

동대문구사회복지협의회는 지난 2005년부터 매년 설과 추석마다 저소득가정을 위한 사랑의 쌀을 지원해오고 있으며, 지난해 설에는 쌀 400포, 추석에 684포를 지원해 소외계층에게 희망을 전한 바 있다.

유덕열 동대문구청장은 “올해도 잊지않고 명절을 맞아 사랑의 쌀을 전달해주신 동대문구사회복지협의회에 깊은 감사를 전한다”며 “소외되는 주민 없이 모두가 훈훈한 명절을 보낼 수 있도록 전달받은 사랑의 쌀은 꼭 필요한 곳에 전달하겠다”고 밝혔다.

성북구(구청장 이승로)가 최근 한국공인중개사협회 서울북부지부 성북구지회로부터 ‘따뜻한 겨울나기 캠페인’에 성금 500만원을 기부 받았다고 밝혔다.

‘따뜻한 겨울나기 캠페인’은 서울시 25개 자치구와 서울사회복지공동모금회가 함께하는 겨울철 이웃돕기 사업으로, 모금된 성금·성품으로 성북구 내 저소득 취약계층에게 생계비 및 의료비를 지원한다.

김종빈 지회장은 “코로나19 장기화로 누구보다 힘든 시간을 보낼 이웃에게 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻한 겨울을 보냈으면 좋겠다”고 전했다.

이에 이승로 성북구청장은 “모두가 어려운 와중에도 매년 귀중한 도움의 손길을 내밀어 주어 감사드리며, 성금은 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 답했다.

한국공인중개사협회 서울북부지부 성북구지회는 1986년 결성돼 현재 880여명의 회원으로 구성돼 있으며, 매년 회원들의 뜻을 모아 어려운 이웃에게 성금을 기부하는 등 지역사회에서 이웃돕기를 꾸준히 실천해 오고 있다. 또 성북구청 지적과와 긴밀히 협력하며 건전한 부동산거래 질서를 확립하는 데 앞장서고 있다.

마포구(구청장 유동균)가 20일 구청장실에서 대한적십자사봉사회 마포지구협의회(회장 김은옥)에 특별회비 100만 원을 전달했다.

이번 특별회비 전달식은 구민의 자발적인 모금 참여 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

이날 전달식에는 유동균 마포구청장을 비롯 김은옥 대한적십자사봉사회 마포지구협의회 회장, 곽순애 대한적십자사봉사회 마포지구협의회 고문, 이현숙 대한적십자사 서울지사 중앙봉사관 관장, 김재윤 대한적십자사 서울지사 중앙봉사관 담당자 등이 참석했다.

