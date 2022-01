[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구의 한 주차타워에서 승용차가 추락해 내부 수리 작업 중이던 작업자가 숨지는 사고가 발생했다.

20일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시 23분께 강남구 삼성동의 한 주차타워에서 승강기 수리 작업을 하던 A씨(53)를 6m 높이에서 추락한 승용차 1대가 덮쳤다. A씨는 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

이번 사고는 수리업체 직원 A씨가 부품 교체 작업을 위해 주차타워 안에 들어가 있는 상황에서 주차타워 3층 구조물이 파손되며 승용차가 추락해 일어난 것으로 전해졌다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr