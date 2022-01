조계종이 20일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에 전국승려대회를 준비하고 있다. 조계종 종교 편향 불교 왜곡 범대책위원회는 오는 21일 오후 2시 승려대회를 열고 정청래 더불어민주당 의원의 문화재관람료 징수 비하 발언, 정부의 종교편향 문제에 대한 해명과 사과를 요구할 예정이다. /문호남 기자 munonam@

