[포토]전국승려대회 찬반 목소리로 어수선한 조계사

20일 서울 종로구 조계사에 정청래 더불어민주당 의원 사퇴 현수막이 걸려 있다. 현수막 앞 시민이 전국승려대회 반대 손팻말을 들고 있다. 조계종은 정 의원의 문화재관람료 징수 비하 발언, 정부의 천주교 캐럴 캠페인 지원 등을 종교편향, 불교왜곡 행위로 규정하고 21일 조계사에서 전국승려대회를 열 계획이다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.