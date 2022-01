[아시아경제 지연진 기자] 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 2,350 등락률 -13.54% 거래량 480,245 전일가 17,350 2022.01.20 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"세아베스틸, 1분기에도 판매량 부진 지속"세아그룹, 3세 이태성·이주성 사장 승진지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 close 은 투자사업 부문을 제외한 특수강 제조 등 사업부문 일체를 떼어내 신설회사를 설립하는 물적분할을 결정했다고 20일 공시했다.

존속회사는 투자사업부문인 (가칭)세아베스틸지주이며, 분할 신설회사는 : 투자사업부문을 제외한 특수강 제조 등 사업부문 일체를 맡은 (가칭) 주식회사 세아베스틸이다.

분할기일은 오는 4월1일이이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr