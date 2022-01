빗썸, 블록체인 교육 프로그램 ‘빗썸 테크 캠프’ 진행

블록체인·iOS 개발 경력 1년 이상 4년 이하 개발자 참여 가능

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 국내 소프트웨어 전문 교육기관과 함께 블록체인 교육 프로그램 ‘빗썸 테크 캠프’를 진행한다고 20일 밝혔다.

개발 경력 4년 이하의 주니어 개발자를 대상으로 한 이번 교육은 MZ(밀레니얼·Z)세대에게 양질의 IT 교육과 일자리를 제공한다는 일환에서 마련됐다. 지난해 7월 진행된 ‘빗썸 테크 아카데미’와 달리 경력직을 중심으로 실무형 교육을 제공한다.

교육 과정은 국내 소프트웨어 전문 교육기관 코드스테이츠와 야곰아카데미가 맡았다. 코드스테이츠는 블록체인 개발자가 갖춰야할 필수 기술요소를 교육할 예정이다. 야곰아카데미는 주니어 애플운용체계(iOS) 개발자에게 필요한 심화 기술교육을 제공하기로 했다.

블록체인 개발 과정은 오는 2월7일부터 28일까지, iOS 과정은 2월14일부터 3월11일까지 진행된다. 경력직 지원자도 프로그램에 참여할 수 있도록 평일 저녁시간에 온라인 교육으로 제공된다.

이번 교육엔 블록체인 또는 iOS 개발 경력이 1년 이상 4년 이하 개발자는 누구나 참여 가능하다. 각 과정별 선발 인원은 30명 내외로 총 50여명의 참가자를 선발할 예정이다. 프로그램 수료생 중 우수한 성적을 거둔 인원에겐 별도의 빗썸 채용 프로세스를 거쳐 정규직 개발자로 입사할 수 잇다. 모집은 오는 23일부터 시작된다.

허백영 빗썸 대표는 “블록체인 산업의 발전은 곧 MZ세대의 일자리를 넓히는 것”이라며 “빗썸은 사회적 책임을 다하기 위해 앞으로도 각정 캠페인과 채용전환형 프로그램 등을 통해 청년의 일자리 창출에 앞장서겠다”고 밝혔다.

