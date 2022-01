한국출판문화산업진흥원 창업보육센터 입주사 57억 매출 달성

한국출판문화산업진흥원(원장 김준희)은 2021년 한해 출판지식창업보육센터 운영 결과 입주기업들이 총 57억원의 매출을 올렸다고 밝혔다.

출판지식창업보육센터(이하 센터)는 2020년부터 공공기관 유일의 ‘출판 특화’자립형 창업보육센터로 운영되고 있다. 전용면적 12.7㎡에서 20.2㎡까지의 총 24개 보육실로 구성된 동 센터는 예비창업자를 비롯해 출판지식 산업 관련 5년 차의 사업자들이 입주해 있다.

2021년 한 해 동안 센터에 6개월 이상 입주한 기업을 대상으로 성과를 조사한 결과, 매출은 57억원, 발간종수는 355종, 대표 포함 고용은 55명, 지식재산권 보유건수는 334건으로 집계됐다. 이는 2020년도에 비해 매출은 12.6%, 발간종수는 51%, 지식재산권 보유건수는 143.7%가 증가한 수치다. 특히 도서 발간 종수와 지식재산권 보유건수의 급증은 입주기업들이 시장 트렌드 및 독자 수요에 맞는 도서를 시의적절하게 기획·출시했기 때문으로 분석된다.

이러한 외형적 성과 뿐 아니라 도서출판 롤러코스터(2호 입주)의 ‘나는 어쩌다 명왕성을 죽였나’(머스트리드북·11호 입주)의 ‘마음이 병이 될 때’ 등 70여종이 세종도서를 비롯해 각종 도서 선정사업에서 선정됐다. 또한 슬로디미디어그룹(22호 입주)의 ‘메타버스 골드러시’,‘나의 하루는 명상에서 시작된다’는 중국과 대만 수출을 앞두고 있어, 동 센터 입주 후 3년 만에 거둔 대표적 수출 사례로 꼽힌다.

센터 입주는 출판지식산업 분야 창업 3년 미만 사업자라면 누구나 출판진흥원 누리집에서 입주신청서를 내려받아 이메일로 상시 신청할 수 있다.

