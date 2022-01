美 증권위, 헤지펀드 정보 공개 확대안 다음주 표결

[아시아경제 박병희 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 다음주 헤지펀드 정보 공개 확대안 표결을 진행한다고 게리 겐슬러 SEC 위원장이 19일(현지시간) 밝혔다.

이날 주요 외신에 따르면 게슬러 위원장은 개정안은 헤지펀드가 분기 보고서에 매매 내역에 좀더 상세한 내용을 공개토록 하고 있다고 설명했다. 겐슬러 위원장은 이는 투자자를 보호하고 헤지펀드 감독을 강화하기 위한 목적이라고 덧붙였다.

헤지펀드 매매 내역 보고는 2010년 제정된 도드-프랭크 금융 개혁법에 따라 의무화됐다. 헤지펀드 매매 보고서는 금융안정감시위원회(FSOC)가 금융시장 위험을 진단할 때 참고하는 자료 중 하나다. FSOC 역시 2008년 세계 금융위기 뒤 대응책의 일환으로 제정된 도드-프랭크 금융 개혁법에 따라 설립됐다.

겐슬러 위원장은 지난 4월 취임 뒤 지속적으로 헤지펀드 시장 단속을 강화하겠다는 의사를 밝혔다. 그는 헤지펀드가 투자 내역을 좀더 자주, 상세하게 공개토록 할 것이라고 말했다.

한편 겐슬러 위원장은 다음주 SEC가 기업 임금 정보 공개를 확대하는 개정안도 내놓을 것이라고 밝혔다. 또 미국 채권 시장 거래 투명성을 높이는 방안도 공개하겠다고 밝혔다.

