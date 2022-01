민주노총 건설노조가 20일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 ‘살인기업 처벌 강화! 중대재해처벌법 강화! 건설안전특별법 제정 촉구! 건설노동자 결의대회’를 열고 있다. 장옥기 건설노조 위원장이 HDC 현대산업개발 책임자 구속 처벌 피켓을 들고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.