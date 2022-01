카카오, 신임 단독 대표에 남궁훈 내정(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 주요 경영진들의 자사주 먹튀 논란이 불거진 카카오가 신임 대표에 남궁훈 미래이니셔티브센터장을 내정했다고 20일 밝혔다.

남궁 내정자는 오는 3월 주주총회와 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임될 예정이다. 여민수 대표는 최근 카카오를 둘러싼 사회의 비판에 책임을 통감해 대표에서 물러나겠다는 의사를 밝혔다.

남궁 내정자는 NHN USA 대표, CJ인터넷 대표, 위메이드 대표를 거쳐 2015년 카카오에 합류했다. 지난해 12월에는 카카오 공동체의 미래 10년을 준비하는 조직인 미래이니셔티브센터장으로 선임됐다.

남궁 내정자는 "사회가 카카오에 기대하는 역할에 부응하고 신뢰를 회복할 수 있도록 큰 책임감을 가지고 ESG 경영에 전념할 것"이라며 "메타버스 등 미래 기술 중심으로 사업을 재편, 글로벌로 카카오의 무대를 확장하고 기술 기업 위치를 공고히 하겠다"고 말했다.

김범수 카카오 이사회 의장은 이날 임직원에게 글을 올려 "카카오가 오랫동안 쌓아온 사회의 신뢰를 많이 잃고 있는 것에 무거운 책임감을 느끼며 회복해 나갈 수 있는 방안이 무엇일지 고민을 거듭해 보았다"며 "사회가 우리에게 기대하던 미래지향적 혁신과지금의 카카오에 요구되는 시스템 구현 두 가지가 다 필요하다고 판단했다"고 했다.

