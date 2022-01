[아시아경제 지연진 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,830 전일대비 20 등락률 -0.70% 거래량 3,539,199 전일가 2,850 2022.01.20 11:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]김건희 녹취록 공개 후폭풍?…안철수 관련주 급락“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close 는 대상건설과 101억원 규모의 경기도 이천 성곡물류센터 신축공사 P공사 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 계약금은 최근 매출액의 6.3%에 해당되며, 계약기간은 올해 10월31일까지다.

