케이에스피는 현대중공업과 26억원 상당의 배기밸브스핀들 공급계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약기간은 전날부터 2024년 7월26일까지며, 계약금은 최근 매출액대비 6.72%에 해당된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr