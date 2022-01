신세계까사, 어니언 '소이 소파' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 신세계그룹의 대표 리빙&라이프스타일 기업 ㈜신세계까사가 온라인 전용 가구 브랜드 '어니언(Onion)'의 신제품 '소이(soy)' 소파를 출시, 20% 특별 할인 및 고객 체험단을 모집한다고 20일 밝혔다.

어니언은 신세계까사가 핵심 소비층으로 떠오르고 있는 MZ세대를 겨냥해 론칭한 온라인 전용 가구 브랜드다. 이번에 새로 선보인 소이 소파 역시 MZ세대의 라이프스타일과 취향을 적극 반영해 합리적인 가격과 실용적인 기능, 트렌디한 디자인을 선보인다.

소이 소파는 자유로운 조합과 배치가 가능한 모듈형 소파다. 4개의 모듈로 구성돼 1인 가구는 물론 신혼부부, 아이가 있는 가정 등 다양한 가족구성원의 라이프스타일 및 주거 공간의 형태나 평형대에 따라 맞춤형 구성이 가능하다.

신세계까사는 소이 소파 출시를 기념해 다음달 20일까지 20% 특별 할인 및 고객 체험단 이벤트를 진행한다. 신세계까사의 라이프스타일 전문 온라인 플랫폼 ‘굳닷컴’을 비롯한 다양한 온라인 채널에서 구매 가능하며, 체험단은 굳닷컴 및 공식 인스타그램에서 신청할 수 있다.

