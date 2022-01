12월 거주자외화예금 972억7000만달러…58억달러↓

'2021년 12월 중 거주자외화예금 동향'

[아시아경제 장세희 기자]지난해 12월 거주자외화예금이 972억7000만달러로, 전월 보다 57억5000만달러 감소한 것으로 나타났다. 달러화예금과 위안화예금 등이 감소한 영향이다.

16일 한국은행이 발표한 '2021년 12월 중 거주자외화예금 동향'에 따르면 지난달 외국환은행의 거주자외화예금은 972억7000만달러로 전월말(1030억2000만달러) 대비 57억5000만달러 감소했다. 거주자외화예금은 국내 기업과 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국기업 등의 국내 외화예금이다.

통화별로는, 미 달러화예금은 58억4000만달러 줄어든 829억6000만달러를 기록했다. 해외기업 인수 관련 대금 등의 인출로 법인이 60억8000만달러 감소했다. 반면 개인은 2억4000만달러 증가했다.

위안화예금은 전월대비 2억4000만달러 줄어든 18억7000만달러로 집계됐다. 일부 기업의 자본거래 관련 자금 인출 등의 영향이다.

경제주체별로는, 기업예금이 전달보다 60억2000만달러 감소했다. 반면 개인예금은 187억7000만달러로, 2억7000만달러 증가했다.

한편 은행별로는 국내은행(879억7000만달러)과 외은지점(93억달러)이 각각 18억달러, 39억5000만달러 줄었다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr