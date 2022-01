시디즈, 인테리어 의자 '윈든' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 실내 테라스, 서재형 거실, 홈카페 및 다이닝 공간 등에서 활용하기 좋은 인테리어 의자 '윈든(WINDEN)'을 새롭게 선보인다.

윈든은 독특한 펀칭 디테일이 적용된 등·좌판 디자인에 감각적인 컬러를 더한 인테리어 의자로, 휴식과 여유가 필요한 모든 공간에 포인트로 활용하기 좋다. 특히 장기화되는 코로나 사태로 실내에 발코니 카페나 정원, 서재 등을 계획하고 있는 사람들에게 좋은 선택지가 될 전망이다.

윈든은 정교하게 디자인된 펀칭쉘이 사계절 내내 쾌적한 통기성을 제공할 뿐만 아니라, 시각적인 개방감을 선사해 공간을 넓어 보이게 하는 효과가 있다. 플라스틱 소재로 제작돼 오염 걱정 없이 편리하게 쓸 수 있고, 앉았을 때 최적화된 편안함을 느낄 수 있도록 인체에 꼭 맞는 인간공학적인 라인을 구현했다.

사용하는 목적에 따라 의자의 사양을 선택할 수 있도록 슬림하면서도 안정감이 느껴지는 일반 다리형 타입의 ▲윈든과 바퀴 및 팔걸이가 있어 이동성이 편리한 ▲윈든 무브 등 2가지 타입으로 출시된다. 의자의 색상도 가장 클래식하고 대중적인 블랙과 화이트부터 인테리어에 생동감을 부여하는 레이크블루, 딥코랄까지 총 4가지 색상으로 선택의 폭을 넓혔다.

시디즈 관계자는 "신제품 윈든은 취미, 휴식 등 다양한 활동이 이뤄지는 공간을 비롯해 콤팩트한 사무용 의자가 필요한 작업실에서도 사용하기 좋다"면서 "새해엔 윈든과 함께 화사하고 새로운 분위기를 연출해 보시길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr