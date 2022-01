“한옥 콘셉트로 인증샷 명소”…GS25, 수원 행리단길에 플래그십 스토어 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 수원 행리단길에 한옥 콘셉트의 플래그십 스토어 2호점을 오픈했다고 20일 밝혔다. 이는 지난해 11월 서울 합정동에 오픈한 카페 강화형 매장에 이은 두 번째 플래그십 스토어다.

GS25수원행리단길점은 매장 전면에는 큰 기와를 얹은 지붕 디자인으로 현대적인 감각을 더했고, 측면에는 포토 액자와 문구를 활용해 찾아오는 고객 및 관광객들이 포토존으로 이용할 수 있도록 꾸몄다. 매장 내부는 한옥의 서까래와 원목을 사용한 인테리어로 한국의 고전적인 멋을 느낄 수 있도록 연출했다. 이에 매장에서 촬영한 사진들이 사회관계망서비스(SNS)에 빠르게 퍼지면서 인증샷 명소로 주목을 받고 있다.

GS25는 수원 행리단길을 찾는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 관광객들을 겨냥해 쿠캣, 텐바이텐, 와인, 파스타, 수입 쿠키, 수입 음료 등의 전용 매대를 마련해 색다르고 차별화된 상품을 확대했다.

GS25는 고객들에게 다양한 경험과 가치를 제공할 수 있는 플래그십 스토어 확대에 집중하고 있다. 올해에도 유명 지역이 가진 특색을 반영한 점포를 비롯해 금융 강화형, 주류 강화형 등 다양한 콘셉트의 플래그십 스토어를 순차적으로 선보일 계획이다.

GS25 관계자는 "다양한 콘셉트의 플래그십 스토어를 선보여 고객들에게 색다른 상품과 즐거워하는 체험 공간을 제공하고자 한다”고 말했다.

