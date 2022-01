기보, 삼성SDS·기업銀과 수출中企 위한 상생 업무협약

수출중소기업의 금융비용 경감을 통한 혁신성장 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 삼성SDS, 중소기업은행과 20일 수출중소기업의 혁신성장을 지원하기 위한 '수출중소기업 상생 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 포스트 코로나 시대 글로벌 교역 확대에 대비하고 대기업과 중소기업의 상생을 실천하기 위해 마련됐다.

기보는 삼성SDS의 보증료지원금을 바탕으로 삼성SDS 수출 물류 플랫폼 이용고객 중 추천된 수출중소기업에 ▲보증비율 상향(85%→90% 이상) ▲보증료 감면(최대 0.3%포인트) ▲보증료지원(1.0%포인트, 1년) 등의 혜택이 포함된 총 225억원 규모의 우대보증을 지원하게 된다. 기업은행은 해당 보증부대출을 전담으로 취급하며 대출고객에 우대금리를 제공할 예정이다.

김종호 기보 이사장은 "이번 협약으로 코로나19로 어려운 경제환경 속에서도 대기업과 중소기업 간 상생의 온기를 이어가는데 기여할 수 있기를 기대한다"며 "기보는 적극적인 금융지원을 통해 수출중소기업의 혁신성장을 지원하고 수출의존도가 높은 우리나라 경제의 코로나19 피해 극복과 재도약을 앞장서서 지원하겠다"고 말했다.

