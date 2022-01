"尹 선대위 합류 말라"는 지지자에…홍준표 "양아치가 대통령 되는 건 막아야"

윤석열 만난 홍준표 "국정능력 담보·처가 비리 엄단해야"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 19일 윤석열 국민의힘 대선 후보와 비공개 만찬 회동을 가진 후 선거대책위원회 합류를 만류하는 지지자를 향해 "그래도 양아치가 대통령 되는 건 막아야 하지 않겠나"고 말했다. 이는 이재명 더불어민주당 대선 후보를 겨냥한 발언으로 보인다.

홍 의원은 이날 자신이 운영하는 온라인 정치 플랫폼 '청년의꿈'의 '청문홍답'(청년의 고민에 홍준표가 답하다)에서 한 누리꾼이 "제가 웬만해선 준표님의 뜻을 따르지만, 합류만은 하지 말아달라"고 하자 이같이 말했다.

또 다른 누리꾼이 "'양아치'도 절대 안 되지만, '검찰 카르텔'의 정점이라고 할 수 있는 윤씨 일가의 청와대행은 도저히 용납할 수 없다"고 하자, 홍 의원은 "그래도 양아치보다야"라고 재차 답했다.

그런가 하면 한 누리꾼이 '건진법사' 또는 '건진도사'로 불리는 전모씨를 언급하며 "의원님이 만난 윤석열은 어떤 사람인가. 정상인 맞나. 그 도사를 섬기는 윤석열은 정상인가. 훌륭한 사람 필요 없고 정상인을 뽑고 싶다"고 하자, 홍 의원은 "건진도사를 추천한 사람이 있다고 한다"고 했다.

앞서 홍 의원과 윤 후보는 이날 서울 모처에 위치한 식당에서 비공개로 만찬을 함께 했다. 이후 홍 의원은 '청년의꿈'에 글을 올려 윤 후보에게 제시한 중앙선대위 참여 조건을 공개했다.

홍 의원은 "오늘 저녁 두 시간 반 동안 윤 후보와 만찬을 하면서 두 가지 요청을 했다"며 "첫째는 국정운영 능력을 담보할만한 조치를 취해 국민 불안을 해소해줬으면 좋겠다는 것이고, 둘째는 처갓집 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 해줬으면 좋겠다는 것"이라고 했다. 이어 "이 두 가지만 해소되면 중앙선대위 상임고문으로 선거팀에 참여하겠다"고 밝혔다.

한편 홍 의원은 '청년의꿈'에서 한 누리꾼이 "윤 후보랑 저녁 만찬은 하셨지만, 막상 회담하시느라 음식은 많이 못 드셨지 않냐"고 묻자, "윤 후보가 워낙 먹성이 좋아서"라고 농담 섞인 답을 해 회동 분위기가 좋았음을 내비쳤다.

