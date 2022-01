현대차·기아, 이달 26~28일 설 맞이 특별 무상점검

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차· 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close ·제네시스는 설 연휴를 맞아 오는 26일부터 28일까지 전국 서비스 거점에서 '설 특별 무상 점검 서비스'를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 무상 점검 서비스는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약특근 다시 사라진 현대차·기아, 반도체난 상반기 내내 지속될듯밀린주문만 100만대…현대차 지금 사도 올해 안에 못탈수도 close 전국 22개 하이테크센터(구 서비스센터) 중 21개 센터(수원 하이테크센터는 공사로 서비스 불가)와 1331개 블루핸즈, 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 전국 18개 서비스 센터 및 783개 오토큐를 방문해 이용할 수 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약특근 다시 사라진 현대차·기아, 반도체난 상반기 내내 지속될듯밀린주문만 100만대…현대차 지금 사도 올해 안에 못탈수도 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 는 서비스 거점을 방문한 고객에게 엔진·브레이크 오일, 냉각수 점검, 브레이크 패드 점검, 타이어 마모상태 및 공기압 점검, 전조등 등 각종 등화장치 점검, 워셔액 보충 서비스 등을 무상 제공한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약특근 다시 사라진 현대차·기아, 반도체난 상반기 내내 지속될듯밀린주문만 100만대…현대차 지금 사도 올해 안에 못탈수도 close 블루핸즈와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 오토큐를 통해 점검을 희망하는 고객은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약특근 다시 사라진 현대차·기아, 반도체난 상반기 내내 지속될듯밀린주문만 100만대…현대차 지금 사도 올해 안에 못탈수도 close 의 '마이 현대', 제네시스 '마이 제네시스', 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close ' 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close VIK' 등 각사의 통합 서비스 어플리케이션에서 무상 점검 쿠폰을 내려받은 후 기간 내 방문하면 서비스를 제공 받을 수 있다. 직영센터로 입고할 경우엔 사전 예약 후 방문 시 점검이 가능하다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약특근 다시 사라진 현대차·기아, 반도체난 상반기 내내 지속될듯밀린주문만 100만대…현대차 지금 사도 올해 안에 못탈수도 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.20 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 관계자는 "설을 앞두고 안전한 장거리 귀성길 운행에 도움이 되고자 무상 점검 서비스를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 서비스로 실질적인 혜택을 제공해 그간 고객의 성원에 보답하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr