홍준표, 尹캠프 합류조건 제시…"국정운영능력 담보·처가비리 엄단 요구"

"두 가지 조건 충족되면 선대위 고문으로 합류하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 19일 윤석열 후보와 만난 뒤 선거대책본부 합류 조건을 밝혔다. 국정운영을 담보할 수 있는 조치를 할 것과 처가 비리를 엄단 하겠다는 대국민 선언을 요구했다.

홍 의원은 이날 윤 후보와 회동을 마친 뒤 정치 플랫폼 ‘청년의꿈’을 통해 입장을 밝혔다.

홍 의원은 "오늘 저녁 두 시간반 동안 윤 후보와 만찬을 하면서 두 가지 요청을 했다"며 "첫째 국정운영능력을 담보할만한 조치를 취해 국민 불안을 해소해 줬으면 좋겠다. 둘째 처가집 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 해 줬으면 좋겠다"고 했다.

이어 "이 두 가지만 해소되면 중앙선대위 상임고문으로 선거팀에 참여하겠다"고 했다.

정치에 입문한 지 얼마 되지 않은 윤 후보가 차기 정부를 안정적으로 운영할 수 있다는 확신을 갖게 해줄 것과 윤 후보의 약점으로 거론되는 처가의 비리 문제에 대해 철저히 대응하겠다는 대국민약속을 요구한 것이다.

이런 조치가 이뤄진다면 윤 후보 캠프에 합류해 선거 운동을 적극 지원하겠다는 것이다.

홍 의원은 그동안 국민의힘 대구 선대위 고문을 맡았지만, 본격적인 선거 지원에는 나서지 않았다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr