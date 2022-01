국민의힘 "김건희 후속보도 방송금지가처분 신청…이재명 파일도 방송해야"

"장인수 MBC 기자 후보자비방죄로 형사고발"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 선거대책본부가 23일로 알려진 윤석열 대선후보 배우자 김건희씨의 녹음 파일 후속 보도에 대해 방송금지가처분 신청을 했다고 19일 밝혔다.

선대본 공보단은 "MBC 측에 방송 요지와 내용을 알려주고 반론권을 보장해달라는 요청에도 방송 개요, 주제, 내용 등 어떤 것도 알려주지 않았다"며 "무엇을 방송할지도 모르는데 반론하라는 것은 상식에도 반하고 취재 윤리에도 위반된다"고 지적했다.

앞서 선대본은 16일 방송된 녹음 파일 보도에 대해서도 방송금지가처분 신청을 했으며 지난 14일 법원이 일부만 인용하면서 MBC는 김씨 관련 수사나 정치적 견해와 무관한 일상 대화 등 내용을 공개했다. 해당 파일은 김씨가 서울의소리 소속 이모씨와 나눈 대화를 녹음한 것이다.

또한 장인수 MBC 기자가 법원에서 방송을 금지한 부분에 대해 인터뷰를 통해 밝혔다며 공직선거법상 후보자비방죄에 해당해 형사고발한다고 밝혔다.

아울러 이재명 더불어민주당 대선후보 관련 새로운 음성 파일에 대해서도 MBC 탐사기획 프로그램 '스트레이트'가 같은 분량, 같은 형식으로 보도해야 한다고 주장했다. 공보단은 "입에 담기 어려운 성적 폭언 부분은 공중파 방송에서 적절하지 않으므로 방송하지 않아도 좋다"면서도 이번 파일에 녹음 돼 있는 친형 강제 입원 시도, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대한 거짓 해명에 대해서도 방송해야 한다고 촉구했다.

