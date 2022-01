[아시아경제 정동훈 기자] 자신의 반려견 목줄을 잡고 공중에 들어 올리는 등 학대행위를 한 80대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

19일 경찰 등에 따르면 서울 은평경찰서는 이달 9일 은평구의 한 골목길에서 1살짜리 몰티즈 반려견을 목줄에 매달리게 해 학대한 혐의(동물보호법 위반) A(82)씨를 지난 14일 검찰에 송치했다.

A씨의 학대 장면을 담은 영상이 온라인에서 확산하자 동물권단체 '케어'는 이달 10일 A씨를 찾아 반려견을 보호 조처한 뒤 소유권을 포기하도록 하고 경찰에 고발장을 냈다.

케어는 해당 반려견의 입양 신청을 받아 경기 용인시 처인구 30대에 사는 부부에게 강아지를 입양 보내기로 했다.

