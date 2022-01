[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 4,000 등락률 +1.47% 거래량 224,109 전일가 272,000 2022.01.19 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "SK이노베이션, 올해는 정유·배터리 모두 순항"연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수[클릭 e종목]"SK이노베이션, 물적분할 규제 도입 가능성"…목표가↑ close 계열사 사업장마다 순차적으로 헌혈 캠페인에 나섰다. 분기마다 전 사업장에 헌혈버스를 배차하는 등 주기적으로 해왔는데 상시로 하기로 했다. 직원 가족과 협력사 직원이 참여할 수 있도록 프로그램을 만들기로 했다. 최근 SK이노베이션 울산 콤플렉스(CLX)와 대전 환경과학기술원, 협력사 직원 125명이 참여했으며 인천과 충남 서산, 충북 증평 등 다른 사업장에서도 하기로 했다. 이번 캠페인은 코로나19로 취약계층에 대한 사회안전망을 구축해야 한다는 인식에 따른 ‘생명나눔 온택트’ 프로젝트의 일환이다.

