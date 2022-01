"하얀색 모유가 녹색으로"… 코로나19 감염 이후 모유 색 변한 英 여성

[아시아경제 나예은 기자] 한 여성이 코로나19에 감염된 후 모유 색이 하얀색에서 녹색으로 변했다고 주장해 화제다.

지난 16일(현지시간) 영국 매체 더 선은 코로나19에 감염된 후 모유가 연녹색으로 변했다는 애쉬마리의 사연을 보도했다.

지난해 남편, 딸(1)과 함께 코로나19에 감염된 애쉬마리는 모유를 유축하려다가 깜짝 놀랐다. 모유의 색이 연녹색으로 변했기 때문이다.

애쉬마리는 "모유 색이 변한 걸 보고 충격받았지만 내 딸에게 가는 영양분을 만드는 과정이라 생각했다"고 말했다.

이후 애쉬마리는 자신의 SNS에 색이 변한 모유를 아이에게 먹였다고 밝히며 코로나 완치 소식까지 전했다. 그는 "모유 색이 변한 게 코로나19 항체 때문이 아닐까 생각한다"며 "모유는 정말 놀랍고 마법같다. 만들 수 있어서 정말 감사하다"고 전했다.

이와 관련해 한 산부인과 의사는 "코로나에 걸린 뒤 몸에서 항체가 생겨 바이러스를 이겨내는 과정에서 모유 색이 변색한 것 같다"고 추정했다.

그러면서 "수유하는 여성이 아프거나 감기에 걸린 경우, 또는 다른 바이러스 질환에 걸렸을 때 모유 색이 변하는 건 일반적인 현상이다"라고 설명했다.

다만 일각에선 코로나19 감염과 모유와의 관계성이 없다고 주장하고 있다. 호주 모유 수유 협회는 "녹색이나 푸른색의 음식을 다량 섭취한 후에 녹색 모유가 생길 수 있다"고 지적했다.

