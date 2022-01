프랑스 프리미엄 키친웨어 ‘르크루제’, 2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상

프랑스 프리미엄 키친웨어 브랜드 ‘르크루제(LE CREUSET)’가 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 무쇠 주방용품 부문 대상을 수상했다.

‘대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 한 해를 리딩할 부문별 1위 브랜드를 소비자가 직접 참여해 선정하는 어워즈로 한국소비자포럼이 주최한다.

코로나19로 인해 건강한 식문화가 주목받고 무쇠주방용품에 대한 관심이 높아지는 가운데, 르크루제는 독보적인 기술력과 프렌치 감성의 디자인으로 이 부문에서 첫 대상 수상의 영광을 안았다.

1925년 프랑스의 작은 도시 프레노아 지방에서 설립되어 내후년이면 100주년을 맞이하는 르크루제는 장인의 수작업에 기반한 무쇠 주물 공정 기법과 제품의 견고함으로 유럽은 물론 북미, 아시아권까지 전 세계적으로 많은 요리 애호가들에게 사랑받고 있는 브랜드다.

르크루제 관계자는 “이번 수상은 르크루제 코리아가 한국의 식문화에 긍정적인 변화를 주도하고 있다는 것을 소비자들이 인정해주어 받을 수 있었다”며, “포스트 코로나 시대에도 건강한 식문화와 아름다운 테이블링으로 한국 소비자들의 몸과 마음에 따스한 온기를 더해드리고 싶다”고 전했다.

