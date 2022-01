尹"가덕도 신공항 예타 면제하겠다"…민주당 "지난해 법 통과한 것도 모르나"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 부산지역 대선 공약으로 ‘가덕도 신공항 예비 타당성(예타)’ 조사 면제를 약속한 것에 대해, 이재명 더불어민주당 대선후보는 "이미 예타 면제됐다"고 했다.

이 후보는 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전날 윤 후보의 부산 공약 발표를 소개하는 기사를 게재한 뒤 "청년들 편 가르는 건 윤 후보이시고, 가덕신공항은 이미 예타 면제되었습니다"라고 밝혔다.

앞서 송영길 민주당 대표도 SNS를 통해 "어제(15일) 윤석열 후보가 부산에서 ‘화끈하게 가덕도 신공항 예비 타당성 조사를 면제하겠다’고 말했다. 그런데 어떡하냐"며 "가덕도 신공항 예타 면제 특별법은 이미 지난해 국회를 통과했다"고 했다.

김두관 민주당 의원도 "대선 후보에게 ‘시키는 대로 연기나 잘 해달라’던 국민의힘이 이제는 대본도 제대로 안 되니 정말 큰 일"이라며 "가덕도 신공항법에 이미 예타 면제 조항이 포함돼 있다는 건, 가덕도에 조금의 관심이라도 있다면 금방 알 수 있는 얘기"라고 꼬집었다. 이어 "이런 정도면 배우와 대본 모두가 문제니, 다시 시나리오 작가 김종인 옹이라도 모셔야 하는 게 아닌가 깊게 돌아보시기 바란다"고 했다.

앞서 윤 후보는 부산시당에서 열린 선거대책위원회 필승결의대회에서 "가덕도 신공항 이왕에 시작할거면 화끈하게 예타를 면제 시키겠다"고 밝혔다.

하지만 지난해 2월 국회를 통과한 ‘가덕도신공항 건설을 위한 특별법’ 7조에는 기획재정부 장관 등에게 예타를 면제할 수 있도록 허용하는 내용 등이 담겼다.

