홍점순씨 별세. 조임중(유한킴벌리 부장)·임일(에이피엔 부장)·산선·성희 모친상, 홍순욱(한국거래소 코스닥시장본부장)·임재경(KT 전남·전북고객본부 이사) 빙모상, 오형옥·신윤미 시모상= 천주의성요한병원장례식장, 발인 18일, 장지 전남 강진 선영, (061)510-3005

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr