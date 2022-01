넷플릭스 북미 지역 요금 1년여만에 다시 인상

[아시아경제 박병희 기자] 세계 최대 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 넷플릭스가 북미 지역 가입자의 월 구독료를 1∼2달러씩 올렸다고 주요 외신이 15일(현지시간) 보도했다. 넷플릭스가 미국과 캐나다에서 요금을 인상한 것은 1년여 만이다.

2명이 동시에 이용할 수 있는 스탠더드 플랜 요금은 미국에서 1.50달러 오른 15.49달러로 책정됐다. 캐나다에서도 스탠더드 요금제는 캐나다 달러 기준 16.49달러로 인상됐다. 넷플릭스는 미국과 캐나다에서 기본, 프리미엄 월 구독료도 올렸다.

북미 지역 월 구독료 인상은 2020년 10월 말 이후 1년 2개월 만이다.

넷플릭스의 전 세계 가입자는 2억1350만 명이고, 이중 미국과 캐나다 고객은 7400만 명이다.

스트리밍 시장 경쟁이 치열해지자 넷플릭스가 콘텐츠 투자 비용을 확보하기 위해 가격을 올렸다고 외신은 분석했다.

CNN 방송은 "넷플릭스는 콘텐츠에 수십억 달러를 쓰고 있고 새 가입자 유치는 점점 어려워지고 있다"며 "소비자 요금을 올리는 것은 매출 확대를 위한 손쉬운 방법"이라고 보도했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr