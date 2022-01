[아시아경제 김민영 기자] 중국 서부 내륙 쓰촨성의 수력발전소 건물에서 침수 사고가 발생해 최소 7명이 숨졌다.

중국중앙(CC)TV는 12일 오후 1시 40분(현지시간)께 쓰촨성 간쯔(甘孜) 짱(藏·티베트)족 자치주 단바(丹巴)현의 샤오진촨(小金川)강 관저우(關州) 수력발전소 3호기에서 밸브 파열로 침수 사고가 발생하면서 11명이 갇혔다고 보도했다.

사고 후 당국이 약 400명의 요원을 투입해 구조 작업을 벌인 결과 2명을 구출했지만 13일 오후 현재까지 7명이 숨진 것으로 파악됐다. 2명은 아직 연락이 닿지 않고 있는 상태라고 CCTV는 전했다.

이 사고로 발전소 주변 일부 건물과 차량이 침수되고, 주변 도로 한 구간이 차단됐고 인근 주민 150명이 긴급 대피했다.

