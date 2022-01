코웨이, G마켓·옥션과 취약계층 아동 지원

취약계층 아동 신학기 지원 위한 기부 캠페인

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 오픈마켓 G마켓-옥션과 함께 취약계층 아동의 새 학기를 응원하는 기부 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.

해당 캠페인은 코웨이와 G마켓-옥션, 초록우산 어린이재단이 착한 소비문화 확산을 위해 기획했다. 오픈마켓을 통한 렌털 구매가 활발해진 점에 착안해 관련 소비가 기부로 이어지는 나눔을 실천하고자 마련했다.

이번 기부 캠페인은 G마켓-옥션에서 코웨이 제품을 렌털하면 코웨이가 건당 3만 원을 기부하는 방식이다. 기부 금액은 초록우산 어린이재단을 통해 취약계층 아동의 신학기 지원을 위해 쓰일 예정이다.

기부금 적립은 코웨이 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스 등 코웨이 전 제품에 적용되며 오는 31일까지 진행한다. 기부금 적립과 함께 렌털 고객에게는 G마켓-옥션에서 사용 가능한 스마일캐시 3만원을 증정한다. 초록우산 어린이재단에서 지원하는 선물도 제공한다. 코웨이 관계자는 "앞으로도 기업의 사회적 책임과 상생 가치 실현을 위한 활동을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr