시디즈, 송파 노인복지관·아동센터 120곳에 5억원 상당 의자 기부

[아시아경제 김보경 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 송파구 노인복지관과 지역아동센터 120곳에 2600여개의 의자를 기부했다. 기업의 사회적 책임과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 노력의 일환으로 후원 기회를 마련했다.

시디즈는 송파구 노인복지관, 지역아동센터 등 관내 복지 시설에서 자유롭게 사용할 수 있도록 약 5억원 상당에 이르는 '누이(NOOI)' 의자를 전달했다. 시디즈와 송파구청은 12일 기부 전달식을 갖고 공공 시설의 환경 개선을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

이상배 시디즈 이상배 대표는 "장기화되는 코로나로 실내에 머무는 시간이 길어지고 있는 만큼 의자가 필요한 모든 공간에 유용하게 활용되길 바란다며 "앞으로도 주변의 이웃, 지역 사회와 상생할 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 시디즈는 지난해 안성 노인복지관에 200개의 의자를 후원한 바 있다. 코로나로 어려움을 겪고 있는 문화 예술 분야에 힘을 보태기 위해 도심 곳곳의 미술관, 복합 문화 공간 등에 시디즈 뮤지엄 체어를 기증하기도 했다.

