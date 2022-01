경북도 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’ 대박났네 … 작년 역대급 매출 기록

지난해 250억원 매출, 전년보다 53% 증가

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도는 코로나19 장기화에도 경북 대표 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’가 온라인 비대면 마케팅 성과에 힘입어 역대급 매출을 달성했다고 13일 밝혔다.

지난해 사이소 운영실적을 보면 입점 농가수는 2020년보다 29% 증가한 1385농가, 회원수는 94% 증가한 6만6000명, 입점상품수는 75% 증가한 8631종, 매출액은 53% 증가한 250억원로 나왔다.

눈에 띄는 성과를 낸 요인은 신규회원 가입 배가 캠페인 추진, 월별 테마 이벤트, 유통피해 특판전 전개, 우체국몰 네이버 마켓컬리 등 사이소 제휴몰 확대 운영 등으로 풀이됐다.

또 농활갑시다, 대한민국 동행세일 등 유관기관과 연계행사를 줄곧 전개했고, 상주 등 7개 시군 쇼핑몰과 통합하는 등 소비자 맞춤형 타깃 마케팅이 한 몫을 한 것으로 분석됐다.

사이소몰 내 연간 통계를 살펴보면 시군별 농특산물 판매액 순위는 영주, 안동, 상주 순이다. 상품군별 매출은 가공식품이 20%로 가장 높게 나타났으며 이어 과일과 쌀, 축산물 순으로 분석됐다.

또 사이소 입점업체 중 연매출액 1억 이상 업체는 사과를 판매하고 있는 C농장 등 47개소로 나타났다.

C농장 대표는 “잘 지은 농산물을 제값을 받지 못해 어려움이 많았는데 사이소 때문에 소비자와 온라인 직거래가 가능해 생산에만 집중할 수 있었다”며 만족감을 표했다.

올해는 경북 고향장터 사이소 매출 500억원, 회원수 12만명과 입점 2000농가 목표 달성을 위해 홍보 마케팅 지원을 강화하고 입점농가와 농산물 품질관리에 힘 쏟을 계획이다.

이철우 경북도지사는 “좋은 상품이 가치를 창출하는 것이 아니라 상품의 가치를 고객이 창출한다”라면서 “고객의 작은 소리에도 귀 기울여 소비자가 원하는 상품을 제값 받고 판매할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

