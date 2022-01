[아시아경제 서소정 기자] 삼일제약 삼일제약 000520 | 코스피 증권정보 현재가 8,400 전일대비 220 등락률 -2.55% 거래량 80,374 전일가 8,620 2022.01.11 15:30 장마감 관련기사 글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는?삼일제약, NASH 치료제 '아람콜' 美 FDA 임상 3상 승인 강세. 후속 치료제 대장株는??"서울제약"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성 할 NEW 바이오! close 은 베트남 호찌민에 건설 중인 점안제 공장이 올해 7월 준공될 예정이라고 11일 밝혔다.

현재 삼일제약은 베트남 호찌민에 축구장 3배 크기인 2만1314㎡ 규모의 점안제 생산 공장을 건설 중이다. 이는 연간 일회용 점안제 1억4000만개와 다회용 점안제 5000만개를 생산할 수 있는 규모다.

삼일제약은 향후 글로벌 판매 수요에 따라 공장 내 유휴부지 증설도 계획하고 있다.

삼일제약은 베트남에 대규모 점안제 생산기지를 구축해 글로벌 점안제 특화 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO) 사업을 강화할 계획이다.

삼일제약 관계자는 "최근 글로벌 의약품 CMO, CDMO 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "공장 준공 후 다양한 글로벌 제약사들과 본격적인 점안제 CMO 사업 논의가 이뤄질 것"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr