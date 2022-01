◇혁신성장금융부문

□단장

▲간접투자금융실 이인기

□팀장

▲혁신성장정책금융센터 차창훈, 김도준 ▲간접투자금융실 이상윤, 이윤진 ▲온렌딩금융실 서영태, 김윤미

◇중소중견금융부문

□단장

▲강남지역본부 김종규 ▲강북지역본부 박래현 ▲경인지역본부 김강서

▲중부지역본부 이송기 ▲대구경북지역본부 여동복 ▲충청지역본부 이준호

▲호남지역본부 박성윤 ▲영업부 전은주

□팀장

▲네트워크지원실 신원용, 김흥준 ▲신산업금융실 우정훈, 김형석

▲강남 이희용, 김준수 ▲도곡 서정완 ▲서초 이정훈 ▲압구정 김호경

▲잠실 이정아 ▲잠원 이홍선 ▲제주 강경우 ▲한티 오희승 ▲가산 함지호 ▲금천 장세강 ▲노원 박술곤 ▲마곡 이종화, 황찬익 ▲마포 류윤주, 오봉엽 ▲성동 김일오, 송현미 ▲여의도 민재헌, 방환슬

▲영업부 김기홍, 남정, 윤선이 ▲종로 박윤규 ▲김포 심상돈

▲부천 이영훈, 신희준 ▲송도 정대환 ▲시화 이창훈 ▲일산 장소연, 김복임 ▲동탄 정상수, 오정현 ▲분당 김형진, 유희경, 공태희 ▲수원 박세민, 신수진 ▲안양 황인준, 이창현 ▲용인 홍승환 ▲원주 정용현 ▲판교 임영식

▲평택 이재준 ▲금정 이훈영 ▲부산 임상엽 ▲서부산 양동원 ▲양산 박태준 ▲창원 최원욱, 이동주 ▲경산 이대영 ▲구미 정유형 ▲대구 윤소정

▲성서 유기대 ▲포항 김동환 ▲당진 김상현 ▲대전 이영진 ▲천안 김지명 ▲청주 최상운 ▲충주 배경호, 신희림 ▲광주 나형호, 박정후 ▲군산 김준경 ▲여수 이종현 ▲전주 김태경

◇기업금융부문

□단장

▲산업·금융협력센터 진형태

□팀장

▲산업·금융협력센터 이인규 ▲기업금융1실 김상래, 이준규

▲기업금융2실 강선희, 조해리 ▲기업금융3실 유현진, 김영

▲기업금융4실 김정구, 윤동수

◇글로벌사업부문

□단장

▲금융공학실 노형준

□팀장

▲해외사업실 임형근, 이효재 ▲무역금융실 이정민, 최웅수

▲자금운용실 이강석, 송준관, 윤석진 ▲금융공학실 이광수

□해외주재원

▲KDB홍콩 김유성, 강안호 ▲싱가폴 조영욱 ▲베이징 김재우 ▲선양 조정훈

▲칭다오 신상택 ▲런던 백현수, 조한준 ▲KDB유럽 전준표

◇자본시장부문

□팀장

▲발행시장실 김강수, 황의철, 윤정진 ▲M&A컨설팅실 김광석, 윤영삼, 백주한

▲PE실 윤동일, 정지윤

◇심사평가부문

□팀장

▲심사1부 장용석 ▲심사2부 손혜미, 장윤경 ▲신용평가부 김진수

□해외주재원

▲KDB홍콩 장윤석

◇리스크관리부문

□단장

▲리스크관리부 오재균

□팀장

▲리스크관리부 강석진, 이정연 ▲금융결제부 김재범, 송현주

◇정책·녹색기획부문

□팀장

▲종합기획부 강중재, 성욱제, 황연정, 배철호 ▲영업기획부 이상용

▲재무기획부 서창민, 백정호, 이종훈 ▲ESG·뉴딜기획부 한원석

◇경영관리부문

□원장

▲총무부 심재풍

□단장

▲홍보실 김현진

□팀장

▲인사부 이석준, 정기석, 오달영, 김은영 ▲총무부 백승복, 박형배, 장인우

◇벤처금융본부

□팀장

▲벤처기술금융실 이종화 ▲스케일업금융실 한정규

▲넥스트라운드실 권형민, 이화경

◇해양산업금융본부

□팀장

▲해양산업금융실 노병국

◇구조조정본부

□팀장

▲기업구조조정1실 양재호, 정광락, 신재호 ▲기업구조조정2실 오세현

▲기업구조조정3실 김홍석

◇기간산업안정기금본부

□팀장

▲기금사무국 모인서, 오호정

◇PF본부

□단장

▲PF3실 김연식

□팀장

▲PF2실 마상현, 윤희진 ▲PF3실 진준성

◇연금신탁본부

□단장

▲신탁실 이승현

□팀장

▲연금사업실 김미원, 지은주 ▲신탁실 조한진

◇IDT본부

□팀장

▲IT기획부 장준호 ▲코어금융부 장행숙, 원유태 ▲디지털금융부 이정식, 이은정 ▲디지털전략부 장원석

◇자금조달본부

□팀장

▲자금부 장연식, 원상훈 ▲수신기획부 박영우, 천성현

◇KDB미래전략연구소

□팀장

▲미래전략개발부 김성환, 박은수 ▲산업기술리서치센터 연정훈, 정홍석, 남우준

◇준법감시인

□팀장

▲윤리준법부 김선영, 최준용 ▲법무실 이대웅

◇소비자보호부

□팀장 오효민, 함미선

◇검사부

□단장

▲이진재

□팀장

▲이인호, 김종근, 송영민

◇비서실

□팀장

▲김진원, 조은날개

