여기어때, 유엔글로벌콤팩트 가입…“ESG경영 강화”

[아시아경제 이준형 기자] 여가플랫폼 여기어때가 유엔(UN) 산하 유엔글로벌콤팩트(UNGC)에 가입했다.

여기어때는 UNGC 한국협회 사무처에서 가입증서를 전달했다고 11일 밝혔다. UNGC는 지속가능한 발전을 목표로 2000년 설립됐다. 핵심 가치인 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 경영 전략에 내재화하는 게 목표다. 전 세계 162개국에서 회원사 약 1만9000곳이 참여하고 있다.

여기어때는 UNGC가 주최하는 컨퍼런스와 연구조사에 참여하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관련 프로젝트를 진행한다. 사회공헌 프로그램 강화, 지역 경제 활성화를 위한 협업, 저탄소 여행 촉진 프로젝트 등 다양한 방안을 검토 중이다.

권춘택 UNGC 한국협회 사무총장은 “이번 가입을 계기로 국제 사회가 제시하는 사회적 책임을 경영에 내재화하고 업계를 선도하는 지속 가능하고 책임 있는 기업으로 성장하길 기대한다”고 밝혔다.

정명훈 여기어때 대표는 “세계적 기준에 맞는 경영 활동 사례를 제시하겠다”면서 “사회적 책임감을 갖고 기업 시민의식 향상에 동참할 수 있도록 실질적 방법을 고민하겠다”고 말했다.

