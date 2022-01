이준석 "安 지지율, 원래 尹 지지하던 젊은 층이 옮겨간 것…단일화할 이유 없어"

"尹, 젊은세대 지지층 구축하도록 당이 조력할 것"

"'여가부 폐지'는 기본적으로 당의 전략"

"'병사 200만원 공약' 부사관·장교 임금까지 가정한 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 '야권 후보 단일화'와 관련해 "안철수 국민의당 대선후보가 가진 지지율이 윤석열 국민의힘 대선후보에게 이전된다면 단일화할 이유가 없어진다"고 언급했다.

이 대표는 10일 YTN '뉴스Q'에 출연해 "기본적으로 안 후보에게 이전된 많은 지지율이 원래 윤 후보가 갖고 있던 젊은 세대 지지율이 이전된 부분이 있다"며 이같이 말했다.

그는 "윤 후보가 젊은 세대에 주력하고 소통하려는 행보를 보이면서 당연히 원래 윤 후보를 지지했던 지지층이 다시 돌아올 것"이라며 "윤 후보가 싫어서 이전된 지지율이라면, 윤 후보가 안 후보와 단일화해도 다시 넘어오기 어렵다"고 주장했다.

그러면서 "유일한 방법은 단일화를 하든 안 하든 윤 후보가 다시 젊은 세대에게 소구력을 가질 수 있는 형태로 선거운동을 진행하고 당 차원에서도 조력해야 할 것"이라며 "단일화에 앞서 당 차원에서 고민해야 하는 것은 다시 한번 윤 후보가 젊은 세대의 지지층을 굳건히 구축할 수 있는 계기를 만드는 것에 있다고 본다"고 했다.

최근 윤 후보가 '여성가족부(여가부) 폐지' 공약을 발표한 것에 대해선 "기본적으로 여가부 폐지는 꾸준히 당의 전략 중 하나로 언급해 왔던 것이기 때문에 구성원 중에서 큰 이견이 없었다"라며 "여기에 대해서 제가 구체적으로 (윤 후보에게) 이걸 해달라, 부탁하거나 요청한 상황은 아니었다. 다만, 선거대책위원회를 해체 하면서 이런 메시지를 낼 수 있는 환경이 된 것"이라고 설명했다.

이 대표는 '병사 월급 200만원' 공약에 대해서도 "저보다도 후보의 의중이 많이 들어간 부분"이라며 "200만원이라는 수치가 눈길을 끌기는 하지만 최저임금 수준을 보장하겠다고 생각하시면 된다"고 말했다.

이어 안 후보가 '병사 월급을 200만원으로 하면 부사관·장교 월급은 어떻게 되는가'라고 지적한 것에 대해선 "당연히 부사관과 장교들의 임금 수준이 낮았던 것은 조정할 필요가 있을 것"이라며 "그걸 당연히 가정하고 했다"고 받아쳤다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr