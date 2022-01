경찰 '선거사범 수사상황실' 가동…선거범죄 24시간 대응

금품수수 등 5대 범죄 집중 단속

517명 수사해 43명 송치…허위사실 유포 최다

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 3월 대통령선거와 6월 전국동시지방선거에 대비해 전국 277개 경찰관서에 '선거사범 수사상황실'을 운영한다고 10일 밝혔다.

경찰은 수사상황실을 중심으로 24시간 대응체제를 갖춰 범죄첩보 수집을 강화하고 선거 관련 각종 불법행위에 대응할 방침이다.

특히 ▲금품수수 ▲허위사실 유포 ▲공무원 선거 관여 ▲선거폭력 ▲불법 단체동원 등 '5대 선거범죄'를 중점적으로 단속한다. 경찰은 이달 10일 기준 공직선거법 위반 혐의로 335건·517명을 수사해 43명을 검찰에 송치했다. 유형별로는 허위사실 유포 287명, 금품수수 115명, 사전선거운동 52명 등이다.

선거범죄 신고·제보자에게는 최고 5억원까지 보상금이 지급된다. 경찰청은 공직선거법 위반 행위에 대해 112 또는 가까운 경찰관서에 적극적으로 신고해줄 것을 당부했다. 김창룡 경찰청장은 "엄정·중립 자세로 양대 선거가 깨끗하고 공정하게 치러질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

