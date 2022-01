진에어 "호텔·숙박·렌터카·쇼핑 한 번에"…제주 지니비즈 패키지 선봬

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 400 등락률 -2.31% 거래량 101,451 전일가 17,300 2022.01.10 15:18 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호[2022년 리오프닝주 전망] 코로나와 함께한지 벌써 2년…해외에 달린 리오프닝주진에어, 국내선 비즈니스석 도입…김포~제주·부산 투입 close 는 항공권부터 숙박 등을 포함한 제주 지니비즈 패키지를 선보인다고 10일 밝혔다.

제주 지니비즈 패키지는 2월 18일까지 지니스토어를 통해 구매 가능하다. 제주도 관광 활성화를 위해 제주관광공사(JTO)가 함께하는 패키지는 김포~제주 노선 항공권, 렌터카, 호텔, 면세 쇼핑 혜택을 한번에 묶은 여행 상품이다.

패키지는 매주 목, 금, 토요일에 각각 김포에서 제주로 출발하는 2박 3일 일정으로 오는 13일부터 2월 21일까지 운영된다. 총액 운임 기준 최저 99만8000원부터다.

2인 기준 ▲면세쇼핑&바다전망 패키지는 김포~제주 왕복 항공권, 제주 부영호텔 오션뷰 2박, 렌터카, 제주관광공사 중문면세점 쇼핑 상품권으로 구성됐다. ▲럭셔리스파&조식 패키지는 김포~제주 왕복 항공권, 제주 토스카나호텔 2박 및 조식, 렌터카, 제주관광공사 중문면세점 쇼핑 상품권이 포함됐다.

특히 각 상품별 B737-900 항공기가 투입되는 구간에는 넓은 기내 좌석과 함께 전용 체크인 카운터와 무료 위탁수하물 30㎏, 수하물 우선 하기 서비스 등 혜택이 포함된 지니비즈 비즈니스 좌석이 제공된다.

진에어는 "올 겨울 고객들에게 즐거운 여행 기회를 제공하고 제주도 관광 활성화를 지원코자 여행 상품을 기획했다"라며, "지난해 재정비를 마친 지니스토어는 지속적으로 여행 관련 다양한 상품을 개발하는 등 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다"고 설명했다.

