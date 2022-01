뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’ 프렌치 오리지널, 다음달 25일 앙코르 공연

지난 해 세종문화회관 대극장에서 유료점유율 99%라는 경이로운 기록을 세운 뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’ 프렌치 오리지널 내한 공연이 오는 다음달 25일부터 서울 블루스퀘어 신한카드홀에서 앙코르 공연을 선보인다.

추악한 얼굴의 꼽추지만 누구보다 순수한 마음으로 ‘에스메랄다’를 사랑하는 ‘콰지모도’ 역에는 깊은 울림을 전하는 안젤로 델 베키오(Angelo Del Vecchio)와 허스키한 목소리로 애절한 사랑을 노래하며 호평 받은 막시밀리엉 필립(Maximilien Philippe)이 다시 무대에 오른다. 세 남자의 사랑을 한 몸에 받는 매혹적인 집시 여인 ‘에스메랄다’ 역에는 매력적인 중저음의 보이스로 자신만의 캐릭터를 구축한 엘하이다 다니(Elhaida Dani)와 새로운 ‘에스메랄다’의 탄생을 예고한 젬므 보노(Jaime Bono)가 열연을 펼칠 예정이다.

노래하는 거리의 음유시인 ‘그랭구와르’ 역에는 안정적인 모습으로 한국 관객들의 눈도장을 받은 존 아이젠(John Eyzen)이 다시 돌아온다. 2016년 프랑스에서 20주년 기념 무대에 올랐던 플로 칼리(Flo Carli)가 다시 관객을 만난다. 집시들의 우두머리 ‘클로팽’ 역에는 카리스마 있는 연기로 꾸준히 사랑받은 제이(Jay)와 이삭 엔지(Isaac Enzi), 두 여자 사이에서 갈등하는 근위대장 ‘페뷔스’ 역에는 플로 칼리(Flo Carli)와 존 아이젠(John Eyzen)이 번갈아 연기한다. ‘페뷔스’의 약혼녀 ‘플뢰르 드 리스’ 역에는 엠마 르핀(Emma Lepine)과 젬므 보노(Jaime Bono)가 무대에 오른다.

프랑스 3대 뮤지컬 중 대표적인 걸작으로 꼽히는 뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’는 ‘빅토르 위고’의 장편 소설 ‘노트르담의 꼽추’를 원작으로 한다. 이탈리아의 전설적인 가수이자 작곡가인 리카르도 코치안테(Riccardo Cocciante)의 음악과 극작가 뤽 플라몽동(Luc Plamondon)의 아름다운 시적 가사가 절묘하게 어우러진 작품이다. 추한 외모의 꼽추 노트르담 성당의 종지기 콰지모도와 성당의 대주교 프롤로, 근위 대장 페뷔스의 아름다운 집시 여인 에스메랄다를 향한 이루어질 수 없는 사랑을 그려낸다. 그 안에서 불안정하고 혼란하던 시기의 사회상과 이교도들의 갈등, 부당한 형벌제도, 인간의 욕망, 삶과 죽음까지 다각도로 담아내며 시대를 뛰어넘는 묵직한 화두를 던진다.

또한 배우와 댄서가 분리돼 대사 없이 노래로만 이뤄진 성스루(Sung-through) 작품의 백미를 제대로 느낄 수 있다. 뿐만 아니라 현대 무용, 발레, 아크로바틱, 브레이크 댄스 등 다양한 장르의 고난이도 안무가 독창적인 매력을 선사한다. 30톤의 거대한 무대 세트, 100kg이 넘는 대형 종 등 웅장하고 압도적인 무대까지 더해지며 전 세계 23개국, 9개의 언어로 번역돼 1500만명 이상이 관람한 모두의 가슴을 뜨겁게 만드는 세기의 역작이다.

11일 오후 2시 인터파크 티켓을 통해 티켓 오픈을 진행한다.

