춘천시, 미 캠프페이지 '토양 오염 정화' 3월 예정

2차 부지 정화 설계 용역 4월까지 마무리

[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 옛 미군기지 캠프페이지 토양조사 1차 부지에 대한 오염 정화를 이르면 3월쯤 진행할 예정이다.

10일 시에 따르면, 지난해 2월 23일부터 5월 23일까지 (구)캠프페이지 내 19만㎡(미세먼지 차단 숲 부지 및 자연학습장)에 대한 토양 조사를 한 결과, 오염 면적 5093㎡, 오염토량 1만 4800톤으로 나타났다.

이에 시는 이르면 오는 3월 반출 정화를 진행하고, 2차 부지에 대한 정화 설계 용역도 4월까지 마무리한다는 계획이다.

2차 부지 면적 36만 2000㎡ 중에서 오염 면적은 1만 4747㎡, 오염 토량은 3만 3000톤이다.

시는 2차 부지 정화 설계 용역 결과에 따라 정화 비용을 산정해 국방부와 협의할 방침이다.

앞서 시는 1·2차 부지 조사비 6억 5900만 원과 1차 부지 정화비 31억 100만 원을 국방부에서 부담하기로 협의한 바 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr