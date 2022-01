삼성D 'QD디스플레이', 컬러·시야각 등 글로벌 화질 인증 3건 획득

[아시아경제 정현진 기자] 삼성디스플레이가 글로벌 인증·검사 전문 기업인 SGS로부터 지난해 11월 말 양산을 시작한 퀀텀닷(QD) 디스플레이의 컬러와 시야각 부문에 대한 우수성을 인증 받았다고 10일 밝혔다.

이번에 획득한 인증은 '트루 컬러 톤', '퓨어 RGB 루미넌스', '울트라 와이드 뷰잉 앵글' 등 3건이다. 자연에 존재하는 색을 가장 다양하고 정확하게 표현할 수 있으며 시야각에 구애 받지 않고 어떤 위치에서나 선명하고 밝은 화면을 즐길 수 있다는 의미라고 삼성디스플레이는 설명했다.

SGS 평가 결과 QD디스플레이는 특정 밝기에서 표현할 수 있는 색 영역을 의미하는 색재현력이 'BT2020' 기준 90% 이상, 화면의 밝고 어두운 정도에 따라 표현할 수 있는 색영역인 컬러 볼륨은 DCI-P3 기준 120%에 달해 '트루 컬러 톤' 인증을 받았다. BT2020은 국제 표준을 정하는 단체인 국제전기통신연합이 제정한 색 규격으로 UHD 화질에서 얼마나 많은 색을 표현하는지 나타내는 지표로 사용되고 있다.

삼성디스플레이는 "기존 TV 디스플레이의 색재현력은 BT2020 기준 대부분 70% 중반 수준이고 컬러 볼륨도 DCI-P3 기준 100% 이하"라고 설명했다.

또 QD는 RGB 원색을 표현할 때 밝기가 떨어지지 않고 본연의 색 그대로 표현할 수 있는 디스플레이로 평가받아 '퓨어 RGB 루미넌스' 인증도 동시에 받았다. 이 인증은 빛의 삼원색인 RGB 각각의 밝기의 합과 RGB가 합쳐져 만들어지는 화이트의 밝기 값이 같거나 그 이상일 때 주어지는데 QD디스플레이의 화이트 밝기는 1000니트로 RGB 각각의 밝기 값을 합친 수치가 이를 만족하는 것으로 나타났다.

이와 함께 QD디스플레이는 SGS로부터 '울트라 와이드 뷰잉 앵글' 인증을 획득, 여러 사람이 한 대의 TV를 시청할 때 어떤 위치에서도 시청 시 화질이 우수하다는 평가를 받았다. 삼성디스플레이는 내부 평가를 했을 때 65인치 TV를 60도 각도에서 시청하면 QD는 정면 밝기의 80% 이상을 유지했지만 같은 크기의 WOLED와 LCD는 각각 53%, 35% 선까지 떨어지는 것으로 나타났다고 전했다. 빛을 분산시키는 퀀텀닷의 광학적 특성 때문에 QD디스플레이가 다른 대형 디스플레이 기술 중 시야각으로 인한 화질 저하가 가장 적다는 설명이다.

선호 대형디스플레이사업부 전략마케팅실장(부사장)은 "영상콘텐츠 산업 규모가 커지고 이를 뒷받침하는 제작기술, 플랫폼, 통신 인프라 등이 빠르게 발전하면서 고화질 콘텐츠에 대한 수요도 급격하게 증가하고 있다"며 "QD를 탑재한 세트 제품이 본격 출시되면 TV 화질의 새로운 기준이 될 것이며 현존하는 최고 화질이라는 수식어에도 많은 소비자들이 공감할 것"이라고 말했다.

