LX인터 "중국산 요소 1100t 내일 부산항 도착…요소수 310만t 분량"

2013년 투자한 요소비료 플랜트가 요소 신속 확보의 비결

[아시아경제 이기민 기자] LX인터내셔널이 중국에 투자한 요소비료 플랜트에서 확보한 중국산 요소 1100t을 국내로 들여온다고 10일 밝혔다.

이 물량은 요소수 품귀 현상이 심화됐던 지난해 11월 LX인터내셔널이 긴급 확보한 중국한 요소 1만t 가운데 최근 중국 정부의 수출 승인을 획득한 1차 도입분으로 이달 11일 부산항에 도착한다. 요소 1100t은 요소수 310만ℓ를 만들 수 있는 양이며, 전량 차량용 요소수 제조업체에 공급된다.

LX인터내셔널은 잔여분 8900t 가운데 중국 정부의 수출 승인을 앞두고 있는 2차분 4200t은 2월 중에 국내에 들여오고, 나머지 4700t도 빠른 시일 내에 국내 도입하기 위한 절차를 진행 중이다.

앞서 중국은 지난해 10월 내수 공급 안정화를 이유로 요소 등 일부 품목에 대한 수출 상품 검사를 대폭 강화하며 사실상 수출 제한 조치를 시작한 바 있다. 이로 인해 중국 의존도가 높은 국내 요소 시장은 차량용 요소수 품귀 현상을 겪었다.

이에 LX인터내셔널은 국내 수급 안정화를 위해 해외 법인 및 지사 등 글로벌 네트워크를 가동해 동남아산 요소수 3300t 및 중국산 요소 1만t를 확보했다.

LX인터내셔널은 중국에 요소비료 플랜트를 투자 자산으로 보유하고 있어 중국산 요소 1만t을 긴급 확보할 수 있었다. LX인터내셔널은 2013년 중국 보위엔 그룹으로부터 네이멍구에 있는 보다스디 요소비료 플랜트의 지분 29%를 인수해 국내 기업으로는 처음으로 중국 석탄화공 산업에 진출한 바 있다.

이 플랜트는 연간 100만t 규모의 요소를 생산하고 있으며, LX인터내셔널은 이곳에서 생산되는 요소에 대한 한국 및 동남아시아 지역 판권을 가지고 있다. LX인터내셔널 관계자는 "회사가 직접 투자한 요소 생산 자산을 통해 중국산 요소를 안정적으로 확보하고 공급할 수 있어 긍정적이다"고 말했다.

한편 LX인터내셔널은 지난해 12월 국내 41개 요소 관련 업체들로 구성된 한국요소얼라이언스 및 요소수 수요 기업들과 공급망 다변화를 위한 업무협약을 맺었다. 향후 한국요소얼라이언스의 연합 수요를 바탕으로 해외 공급업체와 단체구매계약 체결에 나서는 한편, 향후 긴급한 요소 수급 위기 발생시 가용 네트워크를 총 동원해 신속한 대응에 나서기로 했다.