KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"

지상파 채널·일부 종편 시청 불가

[아시아경제 차민영 기자] 지난 9일 40여분에 걸쳐 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 638,257 전일가 30,250 2022.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공'무제한 초고속 통신' 전세계 항해…KT SAT 동남아 공략(종합) close 의 IPTV 서비스 올레tv 일부 채널들이 방송되지 않는 서비스 장애가 발생했다.

10일 관련 업계에 따르면 지난 9일 밤 11시께부터 서울과 경북, 대구, 부산 등 일부 지역에서는 지상파 채널들과 일부 종합편성채널 등의 영상과 음성이 송출되지 않았다.

이날 장애는 약 40분만인 11시40분께 대부분 복구됐으나 가입자들은 정확한 원인을 알지 못한 채 TV 시청에 불편을 겪었다. 트위터를 비롯한 온라인 커뮤니티 등에서는 원인을 묻는 글들도 다수 검색됐다.

구체적인 장애 원인은 아직 밝혀지지 않았다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 638,257 전일가 30,250 2022.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공'무제한 초고속 통신' 전세계 항해…KT SAT 동남아 공략(종합) close 관계자는 "정확한 원인은 파악 중이다"라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr