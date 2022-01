[포토] 상공인·청년 만나는 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 9일 서울 종로구 대학로의 한 소극장에서 손실보장 사각지대 업종 소상공인들을 만나 간담회를 갖고 있다. 이번 간담회는 코로나19 방역 강화로 피해를 입은 소상공인들을 만나 피해업종 종사자들의 고충을 정취했다.

이어 '걸어서 민심 속으로'의 일환으로 지하철을 타고 이동해 홍대 거리를 걸으며 청년 민심 탐방했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr