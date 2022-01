삼성전자 "CES2022서 TV 등 상 휩쓸어…108개 어워드 받아"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 세계 최대 전자·IT 전시회인 'CES 2022'에서 영상·음향 제품에서만 미국소비자기술협회(CTA)가 수여하는 CES 혁신상 21개를 비롯해 주요 글로벌 매체들이 선정하는 현장 어워드까지 총 108개의 상을 받았다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서 2022년형 '마이크로 LED'와 '네오 QLED'가 가장 큰 주목을 받았다고 삼성전자는 설명했다.

미국 IT 전문 매체 톰스 가이드는 마이크로 LED에 대해 "삼성 마이크로 LED 없는 CES는 상상할 수 없다"면서 "89형까지 다양해진 라인업으로 거실에 완벽한 시청 경험을 제공할 것"이라고 평가했다.

미국 테크 전문 매체 테크레이더는 네오 QLED 8K의 '셰이프 어댑티브 라이트' 기능을 언급하며 "영상에 있는 사물의 형태와 표면을 분석하고 광원 형상을 최적화함으로써 영상의 밝고 어두운 곳을 미세하게 표현할 수 있다"고 분석했다. 또 다른 미국 테크 전문 매체 트러스티드리뷰는 네오 QLED 8K의 '리얼 뎁스 인핸서' 기능에 대해 호평했다.

삼성의 모니터도 긍정적인 평가를 받았다. 미국 테크 전문매체 테크 아이리스는 차세대 게이밍 전용 스크린인 '오디세이 아크'에 대해 "업무부터 게임까지 모든 것을 가능하게 해주는 새로운 스크린"이라고 설명했다.

