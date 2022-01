[CES2022]현대모비스 "모빌리티 플랫폼 선도 기업으로 거듭날 것"

[아시아경제 이기민 기자] 전세계 최대 가전·IT 전시회 CES2022에서 차세대 모빌리티 기술을 선보여 호평을 받은 현대모비스가 기존의 전통적인 부품업체에서 벗어나 소프트웨어와 하드웨어를 통합한 모빌리티 플랫폼 선도기업으로 거듭난다는 방침이다.

천재승 현대모비스 연구개발(R&D) 부문장 상무는 지난 6일(현지시간) 라스베이거스 컨벤션센터 현대모비스 CES부스에서 진행한 취재진 간담회를 통해 "현대모비스는 기존에 갖고 있던 메커니컬 강점에 소프트웨어 부분을 함께 통합시켜 서비스를 강화할 방침"이라고 강조했다.

특히 소프트웨어 생태계 조성에 집중하고 인력 충원 및 직원 교육을 강화할 방침이라고 말했다. 지난해 기준 현대모비스의 R&D 인력은 총 5984명이다.

현대모비스가 중점적으로 강화할 소프트웨어가 어떤 것인지에 대한 질문에 대해 천 상무는 "이는 완성차제조업체와 정보기술(IT) 기업 간의 경쟁과 같다"면서 "차를 원하는 사람도 있고, 모빌리티 서비스 제공을 원하는 사람도 있다. 그것에 따라 결정될 것"이라고 전했다.

최근 현대모비스는 글로벌 라이다 1위 업체인 벨로다인에 전략적 투자를 하고, 러시아 IT 기업인 얀덱스와 함께 레벨4 자율주행 로봇 택시를 개발하는 등 자율주행 분야에도 뛰어들었다.

특히 올해 하반기 현대차의 첫 레벨3 자율주행차가 될 제네시스 G90에도 현대모비스의 주차 관련 제어기가 탑재된다고 천 상무는 전했다. 천 상무는 제네시스 G90 이외에도 "현대차와의 자율주행 협업은 계속 계획돼 있고, 글로벌 시장에서 요구되는 것도 지속해서 파악해 확보하려고 한다"고 말했다.

빛으로 주변 물체와 거리를 감지하는 라이다 분야의 투자가치가 떨어진다는 지적에 대해선 "CES에서 나타났지만, 라이다 회사들은 큰 스케일로 부스를 운영했다"며 "가격 면이나 원거리 부분은 아쉬움이 있었지만 많은 발전이 있어 상용화에 가까워지는 느낌이 있다"고 설명했다.

현대모비스가 선행 개발에 성공해 CES에서 선보인 e-코너 모듈은 자동차의 조향·제동·현가·구동 시스템을 바퀴 하나에 접목한 기술로, 옆으로 가는 크랩 주행(게걸음 주행)과 360도 제자리 회전 가능하게 한다. 이 모듈은 엠.비전 팝, 엠.비전 투고에 모두 탑재됐다.

천 상무는 두 모빌리티에 대해 "목적기반모빌리티(PBV)용으로 개발하고 있다"면서 "우리가 목표로 하는 것은 PBV의 저속 도심 주행이고, 향후 5년 뒤 실제 차 형태의 시제품을 볼 수 있게 할 것"이라고 말했다.

라스베이거스(미국)=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr