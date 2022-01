LG전자 "올레드TV 등 CES혁신상·유력매체 어워드 대거 수상"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 세계 최대 전자·IT 전시회인 'CES 2022'에서 행사 주관사인 미국 소비자기술협회(CTA)로부터 최고 혁신상, 혁신상 24개를 비롯해 전시기간 중 유력 매체들이 선정한 어워드 등 약 90개 상을 받았다고 9일 밝혔다.

CES 2022에서 최고 혁신상을 받은 LG 울트라파인 에르고 모니터와 10년 연속 CES 혁신상을 받은 LG 올레드 TV, 식물생활가전 LG 틔운, 다목적 올인원 스크린 LG 원퀵 등이 대표적이다.

또 LG 올레드 에보의 경우 다수의 유력 매체들이 최고의 TV로 선정하기도 했다. 미국 IT 매체 탐스가이드, 미국 일간지 USA투데이 등은 "선명한 색상과 전례 없는 압도적 명암비는 물론 뛰어난 에너지 효율과 넓은 시야각을 갖췄다"며 LG 올레드 에보를 극찬했다.

미국 IT 전문매체 테크아리스는 LG 퓨리케어 에어로타워를 CES 2022 최고의 공기청정기로 선정했고, 미국 테크 전문매체 딜러스코프는 LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션에 대해 "더 이상 청소를 귀찮은 일로 느껴지지 않게 하는 제품"이라고 호평했다.

윈도우센트럴, 디지털트렌드, 뉴스위크 등은 CES 2022 최고 모니터 제품 중 하나로 LG 듀얼업 모니터를 뽑았으며, 세계 최초로 사운드 바 본체에 업파이어링 스피커 3개를 탑재한 LG 사운드 바도 기어패트롤, 리뷰드닷컴, 테클리셔스 등으로부터 CES 2022의 최고 사운드 바 제품으로 선정됐다고 LG전자는 소개했다.

